AP Türkiye raportörü: 15 yıl önce çok daha kapsayıcı bir ülkeydiniz

Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Daimi Raportörü Nacho Sanchez Amor, Türkiye’nin 15 yıl önce ‘çok daha kapsayıcı’ bir ülke olduğunu söyledi.

Nacho Sanchez Amor. Fotoğraf: AA

‘İmamoğlu’nun tutuklanması süreci sekteye uğratan en önemli şey’

DW Türkçe‘nin haberine göre AB Türkiye Delegasyonu’nda basın toplantısı düzenleyen Amor, Türkiye’yi “AB üyesi olmak istiyorsunuz ama muhalefetin önde gelen isimlerinden birini tutukluyorsunuz” diye eleştirdi.

Amor, Türkiye’nin AB’ye üyelik süreciyle ilgili şöyle konuştu: “(İBB Başkanı Ekrem) İmamoğlu’nun tutuklanması şu an bu süreci sekteye uğratan en önemli şey. Bu bir süreç, iyileşme ve gelişmenin hemen olmasını beklemiyoruz. İnfaz paketinden söz edersek, bu adımın bir haftada ülkeyi değiştirmesini bekleyemeyiz.”

Sürecin canlandırılması bakımından terör konusunda atılan adımlarıysa ‘destekleyici’ diye niteleyen İspanyol raportörün konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

* Ele alacağımız bir başka konu hukuki güvenlik. (Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet) Şimşek, yabancılardan yatırım talep ediyor doğal olarak. Ancak bağımsız yargınız yoksa yatırımcılar çekinir. İş adamlarını gözaltına almak doğru değil, rahatsızlık yaratan bir durum.

* Umut var diye düşünüyorum. Eksik de olsa yapılanlar, atılan adımlar var. Bu sürecin başlamış olması mükemmel bir haber.

* 14 yaşındaki bir kız çocuğunun terörizmden yargılanması çok anlaşılmaz. Bu da katılım sürecinin başlaması ve devam etmesini engelliyor. Bu süreç ölmedi ama ilerleme de olmuyor.

* Ona (İmamoğlu’na) olanların adaletle bir ilgisi yok. Gözaltı süreci de kabul edilebilir değildi. 15 yıl önce çok daha kapsayıcı bir ülkeydiniz. Katılım sürecine dönmek için tekrar bunun olması gerekiyor.



