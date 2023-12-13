AP, ‘sosyal medya bağımlılığıyla mücadele yasa tasarısı’nı kabul etti

Avrupa Parlementosu (AP) sosyal medya bağımlılığının önlenmesine ilişkin yasa tasarısını oy çokluğuyla kabul etti.

AP bu tasarıyla sosyal medya bağımlılığına neden olan ‘internet hilelerinin’ yasaklanmasını hedefliyor.

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Yasa tasarısı Yeşiller / Avrupa Özgür İttifakı’ndan AP üyesi Kim van Sparrentak tarafından hazırlanmıştı.

AP, son yıllarda akıllı telefon ve internet kullanımına bağlı sorunların artması nedeniyle tasarıyı gündeme aldı.

Parlamento, sosyal medyanın toplum üzerindeki olumlu etkilerini inkar etmiyor ama bağımlılık yaratan uygulamaların verdiği zarardan da endişe duyuyor.

BBCTürkçe’den Yusuf Özkan‘ın haberine göre tasarı 12 hayır oyuna karşı 545 evet oyuyla kabul edildi. 61 üyeyse çekimser kaldı.

AP, Facebook, Instagram, TikTok ve YouTube gibi sosyal medya uygulamalarına bağımlılığı azaltmayı hedefliyor.

Tasarıda yer alan öneriler şöyle:

Sonsuz kaydırma veya otomatik oynatma gibi bağımlılık yaratan tekniklerin yasaklanması

Dikkat ekonomisinden etik tasarıma geçiş

Dijital rahatsız edilmeme hakkının tanıtılması

Tüm internet hizmet ve ürünlerinin çocuklar için güvenli olması

Gözler Avrupa Komisyonu’nda

Tasarı Avrupa Birliği’nin yürütme organı Avrupa Komisyonu’nda ele alınacak.

Komisyon, internet ortamında yüksek düzeyde güvenlik sağlamak için tüketici koruma mevzuatı üzerinde çalışıyor. Bu çalışma önümüzde yıl tamamlanacak. AP tarafından kabul edilen tasarının da bu çalışma kapsamında önümüzdeki ele alınması bekleniyor.

Tasarıyla hedeflenenler kısaca şöyle:

* 30 dakikadan fazla ekrana bakanlara uyarmak

* Beğeniler, bildirimler ve okunmuş mesajlar için onay işaretleri gibi dikkat çekici bileşenlerin ‘varsayılan’ olarak kapatılması

* Kontrol seçeneklerinde sorumluluğun internet sitelerine verilmesi

* Etik ve adil dijital hizmetlerin zorunlu hale getirilmesi