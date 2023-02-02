Diken

Yaramazlara biraz batar!

Antep fıstığı da yatırım aracı oldu: Fiyatı bir ayda yüzde 30 arttı

Antep fıstığının fiyatı bir ayda yüzde 30 artışla 450 liradan 600 liraya yükseldi. Sektör temsilcileri, artışın arz eksikliğinden değil, parasını değerlendirmek için Antep fıstığı yatırımı yapanlardan dolayı olduğunu söylüyor.

Fotoğraf: AA

Aylık enflasyon yüzde 4-5 düzeyinde ama Antep fıstığının fiyatı bir ayda yüzde 30 arttı.


Ekonomim’den Mehmet Hanifi Gülel’le Talip Öztürk’ün haberine göre Antep fıstığı yatırım aracına dönüştüğü için fiyatlar yükseliyor.

Arzda sıkıntı olmadığını kaydeden Baklava ve Tatlı Üreticileri Derneği (BAKTAD) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yıldırım şöyle konuştu: “Fıstık alışverişini hiçbir şekilde faturalı yapılmıyor. Bu böyle olunca bir yatırım aracına dönüşüyor. Parasını değerlendirmek isteyenler fıstığa yatırım yapıyor. Hasat döneminde alım yapanlar stokluyorlar ve Ramazan ayına yakın fiyatın artacağı beklentisi ile beklemeye geçiyorlar.”

Yıldırım ayrıca, fıstıkçılar arasında Ramazan’ın yaklaşması nedeniyle “Fıstık 700-750 lira olacak” söylentilerinin dolaştığını ve bu nedenle ürününü satmak isteyen kişinin de satmadığını dile getirdi.

Piyasaya müdahale edilmesi gerektiğini savundan Yıldırım şunları dedi: “Fiyatlarının kontrol altına alınması için ağustosa kadar ithalata izin verilmeli. Yoksa fiyatlar giderek artacak. Geçen yıl ekonomi bakanlığı ithalatın açılması taraftarıydı, fakat tarım bakanlığı belge vermediği için ithalat yapılamadı. Şu an fıstık ihracatı da durdu. Yurt dışında fiyatlar 18 ile 19 dolar arasında yer alırken, ülkemizde 24 ile 25 dolar seviyesinde bulunuyor.”

Piyasa aktörleri, TL mevduatın kazandırmaması nedeniyle döviz ve borsa gibi seçenekleri değerlendiriyor. Böylelikle bu seçeneklere Antep fıstığı da eklenmiş oldu.

SON HABERLER

Amerika’nın en büyüğü: El Salvador, 40 bin kişilik hapishane açtı

Orta Amerika ülkesi El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, 40 bin kapasiteli Amerika kıtasının en büyük hapishanesini açtı. San Salvador’a 74 kilometre mesafede Tecoluca kasabasındaki bir vadide, 166 hektarlık alanda mega olarak adlandırılan hapishanenin açılışı yapıldı. Çetelere karşı mücadele amacıyla inşa edilen ve Amerika kıtasının en büyük hapishanesi olduğu belirtilen ‘Terör Muhafaza Merkezi’ Devlet Başkanı […]

Kılıçdaroğlu’nun adaylığı için hazırlıklar hızlandı

‘Millet ittifakı’nın cumhurbaşkanı adayları arasında en güçlü ihtimal olarak öne çıkan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun olası adaylığında yürütülecek kampanya şekillenmeye başladı. Cumhurbaşkanı adaylarının bağış toplayabildiği seçim dönemi için Kılıçdaroğlu’nun görsel ve metinleri hazırlandı.

Cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar artıyor

Gerek dünya gerekse Türkiye’de cinsel yolla bulaşan hastalıklarda artış var. Dünyada her gün bir milyondan fazla insana cinsel yolla virüs, bakteri veya parazit bulaşıyor. Türkiye’de cinsel sağlıkla ilgili doğru ve güvenilir bilgilere erişiminin kısıtlı, kondom gibi önleyici yöntemlerinse pahalı olması bulaşma riskini artırıyor.