Antep fıstığı da yatırım aracı oldu: Fiyatı bir ayda yüzde 30 arttı

Antep fıstığının fiyatı bir ayda yüzde 30 artışla 450 liradan 600 liraya yükseldi. Sektör temsilcileri, artışın arz eksikliğinden değil, parasını değerlendirmek için Antep fıstığı yatırımı yapanlardan dolayı olduğunu söylüyor.

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Aylık enflasyon yüzde 4-5 düzeyinde ama Antep fıstığının fiyatı bir ayda yüzde 30 arttı.

Ekonomim’den Mehmet Hanifi Gülel’le Talip Öztürk’ün haberine göre Antep fıstığı yatırım aracına dönüştüğü için fiyatlar yükseliyor.

Arzda sıkıntı olmadığını kaydeden Baklava ve Tatlı Üreticileri Derneği (BAKTAD) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yıldırım şöyle konuştu: “Fıstık alışverişini hiçbir şekilde faturalı yapılmıyor. Bu böyle olunca bir yatırım aracına dönüşüyor. Parasını değerlendirmek isteyenler fıstığa yatırım yapıyor. Hasat döneminde alım yapanlar stokluyorlar ve Ramazan ayına yakın fiyatın artacağı beklentisi ile beklemeye geçiyorlar.”

Yıldırım ayrıca, fıstıkçılar arasında Ramazan’ın yaklaşması nedeniyle “Fıstık 700-750 lira olacak” söylentilerinin dolaştığını ve bu nedenle ürününü satmak isteyen kişinin de satmadığını dile getirdi.

Piyasaya müdahale edilmesi gerektiğini savundan Yıldırım şunları dedi: “Fiyatlarının kontrol altına alınması için ağustosa kadar ithalata izin verilmeli. Yoksa fiyatlar giderek artacak. Geçen yıl ekonomi bakanlığı ithalatın açılması taraftarıydı, fakat tarım bakanlığı belge vermediği için ithalat yapılamadı. Şu an fıstık ihracatı da durdu. Yurt dışında fiyatlar 18 ile 19 dolar arasında yer alırken, ülkemizde 24 ile 25 dolar seviyesinde bulunuyor.”

Piyasa aktörleri, TL mevduatın kazandırmaması nedeniyle döviz ve borsa gibi seçenekleri değerlendiriyor. Böylelikle bu seçeneklere Antep fıstığı da eklenmiş oldu.