Antandros Antik Kenti’nde Kibele heykeli gün ışığına çıkarıldı

Balıkesir’in Altınoluk mahallesindeki Antandros Antik Kenti’nde, yaklaşık iki bin 350 yıllık Kibele heykeli gün ışığına çıkarıldı.

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Kazdağları’nın eteklerinde Milattan Önce (M.Ö.) 10. yüzyılda kurulduğu düşünülen, bazı kaynaklara göre tarihi M.Ö. 2 bin yılına kadar uzanan antik kentte yürütülen 21. dönem kazılarında rastlanan heykel kazı ekibini heyecanlandırdı.

Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi ve Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Gürcan Polat, Roma villasının duvarlarında duvar taşı olarak kullanılmış M.Ö. 4’üncü yüzyıla ait bir heykel bulduklarını belirterek “Ne yazık ki tam olarak korunmuş durumda değil. 30 santim yüksekliğe sahip bir mermer heykelcik bu. Bir Kibele heykeli olduğunu anlıyoruz” dedi.

Çok önemli bir tanrıça

Kibele’nin İda Dağı (Kazdağları) Antandros için çok önemli bir tanrıça olduğunun altını çizen Polat şunları söyledi: “Kazdağları bilindiği gibi muhteşem bir doğa, muhteşem bir yaban hayatı ve bunun koruyucusu olarak da Kibele, kaçınılmaz bir görev üstleniyor. Biz antik kaynaklardan ‘Kibele İdean’ diye kültür olduğunu biliyoruz. Yani İdalı Kibele. Burada var olduğunu bildiğimiz bu külte ait bir heykelciği ilk kez ele geçirdik. Bu açıdan önemli.”

Polat, tahtta oturur vaziyetteki Kibele heykelinin iki yanında aslan figürleri olduğunu ve kucağında da bir başka aslanın sarı bölümünün korunmuş olduğunu söyledi.

Truva düştükten sonra şehirden kaçıp yeni bir yurt aramak için yola çıkan Aeneas bölgeye geldiğinde Kibele’nin ona kendi kutsal koruluğundan ağaç kesip gemilerini yapma izni verdiğini anlatan Polat, heykelciğin Antandros için çok değerli olduğunun altını çizdi.