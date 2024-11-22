Antalya’ya ‘turuncu’ uyarı: Altı ilçede okullar tatil

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) Antalya’ya ‘turuncu’ kodlu sağanak uyarısı yaptı. Altı ilçede okullar tatil.

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MGM’nin tahminine göre beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar Antalya’nın batı kıyılarında yerel kuvvetli, doğu kesimlerindeyse çok kuvvetli yer yer şiddetli olacak.

Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu, hortum oluşma riski, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre cuma akşamına kadar yağışın etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Antalya’da okulların tatil edildiği ilçeler şöyle:

Serik

Manavgat

Alanya

İbradi

Akseki

Gündoğmuş

Meteoroloji renk kodları ve anlamı ne?

Yeşil: Uyarı yapılmasını gerektiren meteorolojik hadise tahmin edilmemekte.

Sarı: Hava durumu potansiyel tehlikelidir. Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalı.

Turuncu: Hava durumu tehlikeli. Tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla görülmemekte. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemel. Çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmeli.

Kırmızı: Hava durumu çok tehlikeli. Son derece kuvvetli bir meteorolojik hadise tahmin edilmekte. Büyük hasar ve kayıpların oluşması muhtemel. Bu hadiseler çoğu durumda geniş bir alan üzerinde hayatı tehdit eder. Güncel meteorolojik koşullar ve tahminler sıklıkla takip edilmeli.

MGM’nin yağış şiddeti sınıflandırması şöyle: