Antalya'daki teleferik tesisi girişlere kapatıldı

Antalya’da bir kişinin ölümüne neden olan teleferik faciasından sonra tesis girişlere kapatıldı.

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Sarısı mevkisindeki Tünektepe Teleferik Tesisi’nde 12 Nisan’da meydana gelen kazanın ardından başlatılan soruşturma kapsamında bilirkişi heyetinin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

Soruşturma kapsamında aralarında CHP’nin Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz’ün de olduğu beş kişi tutuklanmıştı.

AA’nın haberine göre bölgeye kara yoluyla ulaşımın sağlandığı giriş noktasında yetkililer dışında vatandaşların alana gitmesine izin verilmiyor.

Diğer taraftan normal zamanda vatandaşların teleferiğe biniş sağladığı tesis de polis ekiplerince ‘girilmez’ şeridi çekilerek kapatıldı.