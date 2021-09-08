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Yaramazlara biraz batar!

Antalya’da sağlıkçılara getirilen izin yasağı kaldırıldı

Antalya’da tüm sağlık personellerine getirilen yıllık izin yasağının kaldırıldığı bildirildi.

Fotoğraf: AA

Kentte 9 Ağustos’ta tüm sağlık personelinin ikinci bir emre kadar, izinde olanlar da dahil yıllık izinleri iptal edilmişti.


Valiliğin açıklamasında şunlar kaydedildi: “İl Hıfzıssıhha Kurulumuzun 09.08.2021 tarihli ve 2021/46 nolu kararının 2’nci maddesinin ‘Antalya İl Sağlık Müdürlüğü ile bağlı kurum, kuruluşlarında görev yapan tüm personelden; halen yıllık izinde olanların yıllık izinlerinin (şua izni dahil) iptaline, yeni yıllık izin taleplerinin ise ikinci bir talimata kadar durdurulmasına’ kararının iptal edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.”

Antalya’da sağlıkçıların yıllık izinleri iptal

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