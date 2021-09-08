Antalya’da sağlıkçılara getirilen izin yasağı kaldırıldı

Antalya’da tüm sağlık personellerine getirilen yıllık izin yasağının kaldırıldığı bildirildi.

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Kentte 9 Ağustos’ta tüm sağlık personelinin ikinci bir emre kadar, izinde olanlar da dahil yıllık izinleri iptal edilmişti.

Valiliğin açıklamasında şunlar kaydedildi: “İl Hıfzıssıhha Kurulumuzun 09.08.2021 tarihli ve 2021/46 nolu kararının 2’nci maddesinin ‘Antalya İl Sağlık Müdürlüğü ile bağlı kurum, kuruluşlarında görev yapan tüm personelden; halen yıllık izinde olanların yıllık izinlerinin (şua izni dahil) iptaline, yeni yıllık izin taleplerinin ise ikinci bir talimata kadar durdurulmasına’ kararının iptal edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.”