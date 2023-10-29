Antalya’da kaybolan turistler kuyuya düştü: Bir ölü

Antalya’da kaybolan 30 kişilik yabancı turist kafilesinden beş kişi kuyuya düştü, bunlardan biri hayatını kaybetti.
AA’nın haberine göre gezi için Gündoğmuş’a giden 30 turist, akşam saatlerinde Eğrigöl yaylası bölgesindeki Geyikdağ’ına çıktı. Gidiş rotalarını kaybeden turistlerden beşi bölgedeki kuyuya düştü.
Arkadaşlarının 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bilgi vermesi üzerine bölgeye AFAD, Jandarma ve Orman işçileri sevk edildi.
Kaybolan turistlere ulaşan ekipler, kuyuya düşen turistlere müdahale etti. Turistlerden birinin öldüğü belirlendi.
Kuyudan çıkartılan diğer dört turistin sağlık durumlarının iyi olduğu anlaşıldı.