Antalya’da iki ölü deniz kaplumbağası sahile vurdu

Antalya’nın Manavgat ilçesinde iki ölü caretta caretta sahile vurdu.

Fotoğraf: AA

Sorgun Mahallesi’ndeki sahilden denize giren Alman turistler, kıyıda ölü deniz kaplumbağasını fark etti.

Deniz Kaplumbağaları Akdeniz Fokları Kum Zambakları Koruma ve Yaşatma Derneği (DEKAFOK) gönüllüleri ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü yetkilileri, su sporları merkezi çalışanları tarafından kıyıya çıkarılan kaplumbağayı inceledi.

Ilıca Mahallesi Kumköy sahilinde de kıyıya vuran caretta caretta üzerine de çalışan ekipler, deniz kaplumbağasının sırtındaki yaralanmaya bir sürat teknesinin pervanesinin yol açtığını belirledi.

Ölü deniz kaplumbağaları, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü yetkililerince gömülmek üzere götürüldü.

DEKAFOK Başkanı Seher Akyol, gazetecilere, Sorgun’da bulunan deniz kaplumbağasının yaklaşık iki hafta önce öldüğünü tahmin ettiklerini söyledi.

Hayvanın 50’li yaşlarda ve dişi olduğunu anlatan Akyol, şöyle konuştu: “Caretta carettalar her dört saatte bir havadan oksijen alırlar, balık ağlarına takıldıkları zaman üzere çıkıp oksijen alamıyorlar. Diğer bir sebepse poşetleri denizanası zannederek yutmaları. Sindirim sistemine takılan poşetler onların aç kalarak ölmelerine yol açıyor. Burada en büyük tehditlerden biri de jet motorları.”