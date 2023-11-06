Antalya’da doktora saldırı

Antalya’da bir anne bebeğini muayene eden doktora saldırdı. Doktora 10 gün iş göremez raporu verildi.

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AA’nın haberine göre, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesinin çocuk acil servisinde görev yapan kadın doktor G.Y. muayene ettiği bebeğin annesi tarafından henüz belirlenemeyen nedenle dövüldü.

Güvenlik görevlileri tarafından hasta yakını servisten uzaklaştırıldı. Yaralı doktora, meslektaşlarının yaptığı tedavinin ardından 10 gün iş göremez raporu verildi.

Doktorun şikayeti üzerine hasta yakını, polis merkezine götürüldü.

Bazı sivil toplum kuruluşları yaptıkları açıklamalarla, doktorun saldırıya uğramasını kınadı.