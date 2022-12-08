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Yaramazlara biraz batar!

Antalya’da bir erkek annesini bıçaklayarak öldürdü

Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde annesini bıçaklayarak öldürdüğü belirlenen erkek gözaltına alındı.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre Yeşilbahçe Mahallesi Portakal Çiçeği Bulvarı’ndaki apartmanda, Yusuf T. (37) ve annesi Zübeyde T. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.


Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Yusuf T., annesini bıçakladı.

Komşuların ihbarıyla olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibi, Zübeyde T.’nin hayatını kaybettiğini tespit etti.

Yusuf T. gözaltına alındı.

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Akşam Postası / 8 Aralık 2022

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