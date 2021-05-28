Antalya’da aranan Ukraynalı turistin cesedi bulundu

Antalya’da bir süredir kendisinden haber alınamayan ve en son kaya tırmanışı yapılan Geyikbayırı bölgesine gittiği belirlenen Ukraynalı kadın turistin cesedi bulundu.
Tatil amacıyla 1 Mayıs’ta kente gelen Yana Krivoşeya’dan (42) haber alınamaması üzerine son telefon sinyalinin alındığı Konyaaltı ilçesindeki Geyiksivrisi zirvesinde başlatılan arama çalışmaları genişletilerek yürütüldü.
İz takip köpeklerinden de faydalanılan çalışmalarda, uçakla havadan tarama yapıldı. Bölgedeki kayalıklardan uçuruma düştüğü belirlenen Krivoşeya’nın cesedine ulaşıldı.
AA’nın aktardığına göre Ukraynalı kadının cesedi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.
Krivoşeya’nın 10 Mayıs’ta ülkesine dönmemesi üzerine yakınları yetkililerden yardım istemişti. Ukraynalı kadın Geyikbayırı bölgesinde kamp yapıp ardından Geyiksivrisi zirvesine çıkınca ailesine “Zirvedeyim, manzara çok güzel” diye mesaj attığının belirlenmesi üzerine 16 gün önce arama çalışması başlatılmıştı.