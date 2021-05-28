Antalya’da aranan Ukraynalı turistin cesedi bulundu

HDP tarafından eski eş genel başkanları Selahattin Demirtaş’a atfen ‘uydurma’ ifadeler yazmakla suçlanan ve bunu ‘kulis haberciliği’ diye savunan Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık’ın cezaevindeki Demirtaş’la görüşmesinden aktardıklarının kendisini doğruladığını söyledi.