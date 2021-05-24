10 Mayıs’ta dönmek üzere Antalya’ya gelen Ukraynalı turist 12 gündür kayıp.

Fotoğraf: DHA

Kente 1 Mayıs’ta tatile gelen 42 yaşındaki Yana Krivoşeya, ülkesine dönmeyince yakınları yetkililere durumu bildirdi.

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Konyaaltı ilçesindeki Geyikbayırı bölgesinde kamp yapıp ardından Geyiksivrisi zirvesine çıkınca ailesine, “Zirvedeyim, manzara çok güzel” diye mesaj atan Ukraynalı turist için 12 gün önce arama çalışması başlatıldı.

En son kaya tırmanışı yapılan Geyikbayırı bölgesine gittiği belirlenen Krivoşeya’yı arayan Jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri henüz bir ize rastlamadı.

Jandarma Özel Asayiş Komutanlı’ğının 22 kişilik dağcılık timi de bugün sarp kayalık arazide helikopter eşliğinde arama yaptı. Dron da kullanılan aramalarda iz takip köpeklerinden de faydalanılıyor.