Antalya Film Forum Pitching’e seçilen projeler belli oldu

Bu yıl 7-14 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek 60. Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında düzenlenen Antalya Film Forum Pitching platformlarında yarışacak projeler belli oldu.

Festivalin ortak yapım marketi ve proje geliştirme platformu Antalya Film Forum’un Uzun Metraj Kurmaca Pitching, Sümer Tilmaç Antalya Film Destek Fonu Pitching ve Dizi/Kısa Dizi Pitching platformlarına seçilen projeler açıklandı.

Uzun Metraj Kurmaca Pitching Platformu’na yönetmenler Kerem Altuğ’un ‘Deli Kan’, Özcan Alper’in ‘Haw’, Melik Kuru’nun ‘İsimsiz Eserler Mezarlığı’, Ahu Öztürk’ün ‘Kambur’, Ali Kemal Güven’in ‘Mardin’in En Güzel Kızı’, Ömer Çapoğlu’nun ‘Onu Ellerinden Tanıdım’, Paolo Ferrante’nin ‘Principe’ ve Tilbe Cana İnan’ın ‘Teslimiyetin Tarihi’ adlı projeleri seçildi.

Uzun Metraj Kurmaca Pitching Platformu’nda, ana jüri tarafından belirlenecek iki projeden her birine 50 bin lira tutarında ödül verilecek. Ayrıca aynı platformda bir projeye Film Standartları Post Prodüksiyon Ödülü, bir projeye de Filmarka Ekipman Desteği verilecek.

Sümer Tilmaç Antalya Film Destek Fonu

Antalya’yı Türkiye ve dünya film endüstrisinin önemli merkezlerinden birine dönüştürmek amacıyla en az üçte ikisi Antalya’da çekilecek bir filme katkı sağlayan Sümer Tilmaç Antalya Film Destek Fonu Pitching Platformu’na ise yönetmenler Kayhan Başoğlu’nun ‘Böbreği Ağrıyan Kötü Bir Adam’, Ahmet Küçükkayalı’nın ‘Eigengrau’ ve Aytaç Uzun’un ‘Erken Uyumayalım’ adlı projeleri seçildi.

Sümer Tilmaç Antalya Film Destek Fonu Pitching Platformu’nda ana jüri tarafından belirlenen bir filme 200 bin lira değerinde ödül verilecek. Seçilen film aynı zamanda Fono Film tarafından verilecek Fono Film Post Prodüksiyon Ödülü’nün de sahibi olacak.

Dizi/Kısa Dizi Pitching Platformu

Antalya Film Forum’un, dizilerin endüstri içerisindeki rolü ve öneminin artışıyla, özgün ve yaratıcı içerikleri desteklemek ve sektöre yeni isimler kazandırmak amacıyla başlattığı Dizi/Kısa Dizi Pitching Platformu’na bu yıl yönetmenler Erdal Rahmi Hanay’ın ‘Azize ve Adsız’, Mahmut Fazıl Coşkun’un ‘Bohem Kediler’, Ozan Sertdemir’in ‘Faili Meşhur’, Yusuf Emirdar’ın ‘Hayat Kadını’ ve Doğuş Algün’ün ‘Örümcek’ adlı projeleri seçildi.

Dizi/Kısa Dizi Pitching Platformu’nun 150 bin lira değerindeki ana ödülü, Netflix’in dizi ve film endüstrisindeki yetenek havuzunu genişletmeye ve geliştirmeye yönelik yürüttüğü Grow Creative desteğiyle verilecek. Aynı zamanda bir projeye, dizi yazarlığı alanında kariyerini geliştirmek isteyen yaratıcıları içerik geliştirme aşamasında uygulamalı eğitimlerle desteklemeyi hedefleyen Netflix Series-Lab Programı Katılım Ödülü verilecek. Platformda yer alacak projelerden biri de Color Up Renk Düzenleme Ödülü’nü kazanacak.