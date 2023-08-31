Antalya Film Forum’da yer alacak ilk projeler açıklandı

Bu yıl 7-14 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek 60. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin ortak yapım marketi ve proje geliştirme platformu Antalya Film Forum’da yer alacak ilk projeler belli oldu.

10. Antalya Film Forum, 8-10 Ekim tarihleri arasında fiziki, 10-12 Ekim tarihleri arasında çevrimiçi düzenlenecek.

Çekimlerinde sona gelinen ya da post prodüksiyon aşamasındaki kurmaca ve belgesel projelerin desteklendiği ‘Uzun Metraj Kurmaca’ ve ‘Belgesel Work-in-Progress Platformları’na toplam 10 proje seçildi.

Karanlıkta Islık Çalanlar

Uzun Metraj Kurmaca Work-in-Progress Platformu’na gelen 21 başvurudan, yönetmenler Erkan Tahhuşoğlu’nun ‘Döngü’, Ozan Yoleri’nin ‘Güzel Bir Gece’, Pınar Yorgancıoğlu’nun ‘Karanlıkta Islık Çalanlar’, Gözde Yetişkin ve Emre Sert’in ‘Sahibinden Rahmet’, Zeynep Köprülü’nün ‘Suyun Yüzü’ projeleri platforma seçildi.

Zamanın Kıyısında

Belgesel Work-in-Progress Platformu’nda beş proje yarışacak

Belgesel Work-in-Progress Platformu’na gelen 32 başvurudan ise yönetmenler Mehdi Shabani’nin ‘Duvarların Dışında’, Aysim Türkmen’in ‘Son Gecekondu’, Selen Heinz’in ‘Suya Düşenler’, Mohammad Tabarsa’nın ‘Whose Dream Are You Living?’ ve İlkay Nişancı’nın ‘Zamanın Kıyısında Sınav’ projeleri seçildi.