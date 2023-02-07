Antakya’da askerler, kazdıkları tünelle genç kadını enkazdan çıkardı

ALTAN SANCAR

Hatay’ın Antakya bölgesinde bir kadın, askerlerin kazdığı tünel sayesinde enkazdan çıkarıldı.

Fotoğraf: Diken

6 Şubat 04:17’de Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde 7,7 büyüklüğünde, 13:24’teyse yine Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde 7,6’lık bir deprem meydana geldi. Depremler başta bölgedekiler olmak üzere Türkiye’nin birçok kentinde hissedildi. Biri 6,6 büyüklüğünde en az 285 artçı deprem meydana geldi. 7 Şubat 12:41 itibariyle ölü sayısı 3 bin 432. 11:37 itibariyle yaralı sayısı 20 bin 534. 9:35 itibariyle yıkılan bina sayısı 5 bin 775.

Antakya’da 600 Konutlar’da 19 yaşındaki Beyza adlı genç kadın, askerlerin kendi kazdıkları tünelden sağ çıkarıldı. Giresun’dan gelen askeri birlik, dün gece de genç kadının 21 yaşındaki ablasını enkazdan canlı çıkarmıştı.

Enkaz başında bekleyen genç kadının akrabaları, askerlerin teknik ekipman olmadan çalıştıklarını ve gece de enkaz başından ayrılmadıklarını söyledi.

Enkaz altında hayatını kaybedenler de bulunuyor.