Anonim ve limited şirketlerin asgari sermaye tutarları yükseltildi

Anonim ve limited şirketlerin asgari sermaye tutarları artırıldı.

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Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili hükmü uyarınca anonim şirketler için 50 bin lira olarak öngörülen en az esas sermaye tutarı 250 bin liraya, kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş bulunan halka açık olmayan anonim şirketlerde 100 bin lira olarak öngörülen en az başlangıç sermayesi tutarı 500 bin liraya yükseltildi.

Limited şirketler için 10 bin lira olarak öngörülen en az esas sermaye tutarıysa 50 bin liraya çıkarıldı.