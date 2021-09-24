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Yaramazlara biraz batar!

Anne ayı yavrusunu parka götürdü, kaydıraktan kaymayı öğretti

ABD’de boş bir çocuk parkının tadını anne ayı ve yavrusu çıkardı.

Fotoğraf: Facebook

North Carolina eyaletinde bir okulun yanındaki çocuk parkında ayıların oynadığı anları okulun öğretmenlerinden Betsie Stockslager Emry görüntüledi.


Isaac Dickson ortaokulunda görevli Emry’nin Facebook hesabından paylaştığı video binlerce kez görüntülendi.

Videoda anne ayı kaydırağın başındayken yavrusu yerde bekliyor. Anne ayının büyük kaydıraktan kaymasının ardından ona özenmiş gibi görünen yavru da merdivenlerden kaydırağa çıkıyor.

O anda anne ayı hemen yandaki küçük kaydırağın ucuna gelerek yavrusunu adeta bu kaydırağa yönlendiriyor.

Annesinin ‘sözünü dileyen’ yavru küçük kaydıraktan yuvarlanıyor. Kaydırağın ucunda yavrusunu karşılayan anne sarılarak yavrusuyla oynamaya devam ediyor.

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