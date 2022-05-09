Anket: Toplumun yüzde 84’ü asgari ücrete zam istiyor; en düşük oran MHP’lilerde

MetroPOLL’ün anketine göre toplumun büyük kısmı, asgari ücrete zam istiyor.

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Asgari ücret bu yılın başında 2 bin 825 liradan 4 bin 253 liraya çıkarılmıştı ancak rekor seviyedeki enflasyon nedeniyle alım gücü her geçen gün düşüyor.

İlk olarak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan temmuz ayında zam gelebileceğine dair beklenti yaratmıştı ancak daha sonra hükümetten gelen açıklamalar zam yapılmayacağı yönünde yorumlanmıştı.

Ankete göre toplumun yüzde 84,1’i asgari ücrete zam isterken, yüzde 13,6’sı artışa gerek görmüyor.

AKP seçmeninin yüzde 78,4’ü, CHP’lilerin yüzde 89,8’i, İYİ Partililerin yüzde 88’i, HDP’lilerin yüzde 89,4’ü, MHP’lilerin ise yüzde 74,8’i asgari ücrete zam yapılması gerektiğini düşünüyor.