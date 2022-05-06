Enflasyonda henüz zirve görülmedi

Enflasyon, nisanda gıda grubundaki sert fiyat artışlarının da etkisiyle beklentilerin üstüne çıkarak yüzde 70 seviyesine ulaşırken, uzmanlar daha kötüsünü bekliyor.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) nisanda yıllık enflasyonu yüzde 69,97 olarak açıkladı. Aylık yükseliş yüzde 7,25. Söz konusu rakamlar 20 yılın zirvesi olmakla birlikte piyasa beklentilerinin de üstünde.

Gıda enflasyonu yüzde 90’a dayandı

Nisanda yıllık artışın en yüksek olduğu ana grup yüzde 105,86’yla ulaştırma. Gıda enflasyonuysa yüzde 89,10’la takipte. Aylık bazda bakıldığındaysa gıda enflasyonu yüzde 13,38’le zirvede.

MB beklentileri revize etmişti

Enflasyondaki son gelişmelerle Merkez Bankası (MB) enflasyon tahminlerini yukarı revize etmişti. Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu geçen hafta bankanın yıl sonu enflasyon tahmininin yüzde 23,2’den yüzde 42,8’e yükseltildiğini açıklamıştı.

ENAG’a göre enflasyon yüzde 156

Bağımsız akademisyenlerin oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), nisan enflasyon oranını yüzde 156,86 olarak açıkladı.

‘Zirveyi daha görmedik’

Ancak uzmanlar, enflasyonda zirvenin henüz görülmediği görüşünde.

Dünya’dan Şebnem Turhan’a konuşan risk yönetimi şirketi Coface ekonomisti Seltem İyigün, dünkü verilerden sonra sene ortalaması enflasyon tahminini yukarı çekeceklerini belirterek, zirvenin temmuzda görülmesini beklediklerini bildirdi.

Gedik Yatırım Ekonomisti Serkan Gönençler’se mayısta enflasyonun yüzde 75’e ulaşacağını tahmin ediyor.

‘U dönüşüne’

Enflasyonun neredeyse yarısının gıdadaki artıştan kaynaklandığını söyleyen İş Yatırım Araştırma Direktörü Serhat Gürleyen şöyle konuştu: ”Batının Rusya’ya yaptırımları ile hızlanan uluslararası fiyatlardaki artış, üretici fiyatlarından geçiş, kur şokunun gecikmeli etkileri ve fiyatlama alışkanlıklarındaki bozulmayla önümüzdeki aylarda enflasyonun yüzde 75-80 bandına yükselmesini bekliyoruz. Merkez Bankası’nın para politikasında tepki vermemesi enflasyonun dengeleneceği platoyu tahmin etmemizi zorlaştırıyor. Uygulanmakta olan aşırı genişleyici para ve gelirler politikalarından hızlı bir U dönüşü yapılmazsa, enflasyonun kendiliğinden düşmesini sağlayacak baz etkisi dışında bir neden görmüyoruz. Sene sonu dolar kurunu 17 TL aldığımız baz senaryoda yıl sonu enflasyon tahminimizi 2022 için yüzde 60, 2023 için yüzde 28 olarak güncelliyoruz. Geçen ay bu oranlar sırasıyla yüzde 53 ve yüzde 28 seviyesindeydi.”