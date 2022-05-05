ENAG: Nisanda yıllık enflasyon yüzde 156

Bağımsız akademisyenlerin oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), nisan enflasyon oranını yüzde 156,86 olarak açıkladı.

ENAGrup Tüketici Fiyat Fiyat Endeksi (E-TÜFE) Nisan ayında %8.68 arttı.



E-TÜFE’nin son 12 aylık artışı ise %156.86 olarak gerçekleşti. — ENAG (@ENAGRUP) May 5, 2022

Yılın ikinci enflasyon raporunu açıklayan Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, 2022 sonu için enflasyon tahmininin yüzde 42,8 olduğunu söylemişti. En son ocakta açıklanan raporda 2022 sonu için bu oran 23,2’ydi. Yani tahmin, 19 puan artırıldı.

Resmi enflasyon için öncü gösterge kabul edilen İstanbul Ticaret Odası (İTO) verilerine göre İstanbul’da yıllık enflasyon yüzde 79,97’yi görmüş, aylık artışsa 11,36 olmuştu.

ENAG’ın endeksine göre enflasyon nisanda aylık bazda yüzde 8,68 arttı, son 12 aylık artışısa yüzde 156,86 olarak kaydedildi.

Fiyatı geçen ay en çok artan ilk üç ürün süt, ayçiçek yağı, yoğurt oldu.