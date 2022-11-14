Anket: Her üç iş insanından ikisi işçi çıkartmayı düşünüyor

İş dünyasına yönelik yapılan ankette, resesyon ve durgunluk endişeleri nedeniyle her üç iş insanından ikisinin işçi çıkartmayı düşündüğü ortaya çıktı.

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Dünya gazetesinin 46 ilden 304 iş insanıyla yaptığı 15 soruluk ‘Anadolu’nun Nabzı’ anketine göre üretimde risk faktörleri artıyor.

Ankette öne çıkan cevaplar ‘siparişler azalıyor, hammadde fiyatları artıyor, tahsilat sorunu büyüyor, finansmana erişim sorunu var ve girdi maliyetleri artıyor’ oldu. Avrupa’daki resesyondan ve iç pazardaki durgunluktan endişe eden her üç iş insanından ikisiyse ‘işçi çıkartmayı düşünüyor musunuz’ sorusuna ‘Evet’ yanıtını veriyor.

Bu tabloya rağmen iş dünyası umudunu sağlam tutmaya devam ediyor. ‘Yılın son çeyreğinde yatırım yapacak mısınız’ sorusuna ankete katılan iş insanlarının yüzde 46,7’si ‘Evet’ dedi.

Öte yandan bu yılın 3’üncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre şirketinin küçüldüğünü söyleyenlerin oranı yüzde 13,2’den 18,8’e çıktı.

Yatırım ortamının iyileşmemesi caydırıyor

İş insanlarının yarısı ‘yatırım ortamının iyileşmemesi’ni yatırımın önündeki en önemli engel olarak görüyor. Bunu yüzde 29,6’lık bir oranla “Kredi/vade koşulları uygun değil” seçeneği takip ediyor. Her 10 iş insanından biriyse yatırım yapmaya ihtiyacı olmadığını dile getiriyor. Hukuk sistemini yatırımın önündeki engel olarak görenlerin oranı yüzde 2,5 olurken, başka ülkelere yatırım yapmak için Türkiye’de yatırım yapmayacaklarını dile getirenler yüzde 1,9.