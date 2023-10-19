Anket: Halk öfkeli, çaresiz ve siyasetten bıkkın

Yöneylem Sosyal Araştırma Merkezi’nin seçim sonrasındaki hislere dair yaptığı araştırmada bıkkınlık, öfke veya çaresizlik öne çıktı.

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Yöneylem’in 26-29 Eylül tarihlerinde 27 ilde 2 bin 398 kişiyle bilgisayar destekli telefon görüşmeleriyle yaptığı araştırmanın sonuçlarını yayınladı. Özkaynaklarla yapıldığı belirtilen araştırmanın güven aralığı yüzde 95, hata payıysa +/- 2.

“Son dönemde siyasi konular hakkında düşündüğünüzde kendinizi nasıl hissediyorsunuz” sorusunun yöneltildiği araştırmada verilen yanıtlar şöyle:

Bıkkın: Yüzde 25,5

Öfkeli: Yüzde 22

Çaresiz: Yüzde 27,7

Umutlu: Yüzde 16,1

Heyecanlı: Yüzde 5,4

Cevap yok: Yüzde 3,3

Araştırmada katılımcıların 14 Mayıs’taki genel seçimlerde oy verdiği partilere göre dağılımı da incelendi. Buna göre CHP’lilerin yüzde 95’i bıkkın, öfkeli ya da çaresiz. Bu oran, İYİ Partililerde yüzde 94,5; Yeşil Sol Parti’ye oy verenlerde yüzde 90.

Editör notu: Ankette Dünya Kamuoyu Araştırmaları Derneği’ne göre (WAPOR) bir kamuoyu araştırmasında mutlaka verilmesi gerekli aşağıdaki bilgiye ulaşılamadı: