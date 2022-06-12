Ankara’daki selde hayatını kaybeden CHP üyesi İlkay Yiğit defnedildi

Ankara’nın Altındağ ilçesi Karapürçek mahallesinde yoğun yağışın ardından yaşanan selde yaşamını yitiren CHP üyesi İlkay Yiğit bugün defnedildi.

Fotoğraf: Twitter

CHP Mamak ilçe gençlik kolları başkan yardımcılığı görevini yürüten Yiğit’in ölümünün ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından şu paylaşımı yapmıştı: ”Ankara’da yaşanan felakette sel sularına kapılarak yaşamını yitiren Mamak Gençlik Kolları Başkan Yardımcımız İlkay Yiğit’in acısını yaşıyoruz. Yol arkadaşımız İlkay Yiğit’e Allah’tan rahmet, ailesine, partimize ve tüm sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Başımız sağ olsun!”

27 yaşındaki İlkay Yiğit için bugün öğle namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı Ahmet Efendi Camisi’nde cenaze namazı kılındı.

Fotoğraf: Raşit Aydoğan – AA

Bir rehabilitasyon merkezinde servis şoförü olarak çalışan Yiğit’in cenazesine, ailesi ve yakınlarının yanı sıra CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve bazı CHP’liler katıldı.

İlkay Yiğit’in cenazesi, kılınan namazın ardından Karşıyaka Mezarlığı’nda toprağa verildi.