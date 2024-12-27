Ankara'da yarın bazı yollar trafiğe kapalı

Ankara’da yarın Tandoğan Meydanı’nda (Anadolu Meydanı) düzenlenecek ‘Yurttaş Birlikteliği’ mitingi öncesinde bazı yollar trafiğe kapatılacak.
Ankara Emniyet Müdürlüğü’nün açıklamasına göre ihtiyaç olması halinde 28 Aralık Cumartesi saat 07:00’den itibaren kapatılacak yollar şunlar:
- Anıt Caddesi ve buraya açılan cadde ve sokakların tamamı,
- GMK Bulvarı’ndan Kazım Karabekir Caddesi’ne bağlanan varyantın tamamı
- Gençlik Caddesi’nin Akdeniz Caddesi ve Anıt Caddesi kesişimi arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde ile sokakların tamamı
- Dögol Caddesi’nin Beşevler Kavşağı ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde ve sokakların tamamı
- GMK Bulvarı’nın Strazburg Caddesi kesişimi ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde ve sokakların tamamı
- Celal Bayar Bulvarı’ndan Kazım Karabekir Caddesi’ne bağlantıyı sağlayan yan varyantlar ile Kazım Karabekir Caddesi’nden Celal Bayar Bulvarı’na bağlantıyı sağlayan yan varyantların tamamı
- Hipodrom Caddesi’nden Kazım Karabekir Caddesi’ne bağlantıyı sağlayan yan varyant ile Kazım Karabekir Caddesi’nden Hipodrom Caddesi’ne bağlantıyı sağlayan yan varyantların tamamı
- İstanbul Caddesi’nden Kazım Karabekir Caddesi’ne bağlantıyı sağlayan yan varyantlar ile Kazım Karabekir Caddesi’nden İstanbul Caddesi’ne bağlantıyı sağlayan yan varyantların tamamı
- Kazım Karabekir Caddesi’nin İstanbul Caddesi ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölümü
Ayrıca miting bitene kadar AKM Metro Durağı ile Anadolu Meydanı Ankaray Durağı hizmet vermeyecek.