Ankara’da yangın: Bir itfaiye eri öldü, biri entübe

Ankara Keçiören’de bir binada çıkan yangında dört itfaiye eri müdehale sırasında dumandan etkilendi. Biri öldü, ikisinin durumuysa ağır.

Fotoğraf: AA

Keçiören Osmangazi Mahallesi Bölük Caddesi’nde 7 katlı apartmanın -2’nci katındaki dairede sabahın erken saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekibi yönlendirildi. Yangın söndürüldü ama müdehale sırasında dört itfaiye eri dumandan etkilendi ve ambulansla hastaneye sevk edildi.

İtfaiyecilerden biri müdahaleye rağmen kurtarılamadı. AA muhabirinin edindiği bilgiye göre tedavi altındaki itfaiye erlerinden biri entübe edildi.