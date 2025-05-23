Ankara'da taksiye zam

Ankara’da taksi ücretine zam yapıldı.
Habertürk’ün aktardığına göre taksimetre açılış ücreti 35 liradan 45 liraya yükseldi.
100 liralık indi bindi ücretiyse 130 liraya çıktı.
Yaramazlara biraz batar!
Ankara’da taksi ücretine zam yapıldı.
Habertürk’ün aktardığına göre taksimetre açılış ücreti 35 liradan 45 liraya yükseldi.
100 liralık indi bindi ücretiyse 130 liraya çıktı.
Gazeteci Furkan Karabay’ın yargılandığı dava savunma için süre talebi üzerine 2 Ekim’e ertelendi.
Maydonoz Döner’le aynı ortakların açtığı tespit edilen Kral Döner’e ‘FETÖ soruşturması’nda asker, savcı ve emekli diyanet görevlisi dahil 23 kişi gözaltına alındı.
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