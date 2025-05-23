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Yaramazlara biraz batar!

Ankara'da taksiye zam

Ankara’da taksi ücretine zam yapıldı.

Fotoğraf: AA

Habertürk’ün aktardığına göre taksimetre açılış ücreti 35 liradan 45 liraya yükseldi.

100 liralık indi bindi ücretiyse 130 liraya çıktı.

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