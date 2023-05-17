Ankara’da şiddetli rüzgar: Ağaçlar devrildi, koltuk uçtu

Başkentin genelinde devam eden sağanak ve kuvvetli rüzgar hayatı olumsuz etkiliyor.
Ankara’nın merkez ilçeleri ile kuzey ve batı ilçelerinde başlayan yerel kuvvetli sağanak da yaşamı olumsuz etkiliyor. AA’da yer alan habere göre Eryaman’da bazı binaların çatısı uçtu, Selanik Caddesi’nde ağaçlar devrildi.
Yağış ve kuvvetli rüzgar nedeniyle trafikte aksama meydana geldi, özellikle kavşaklarda yoğun su birikintileri oluştu.
Sosyal medyada paylaşılan bir görüntüde rüzgarın etkisiyle bir koltuğun uçtuğu görüldü.