Ankara’da şiddetli rüzgar: Ağaçlar devrildi, koltuk uçtu

Son Dakika: Shelf Cloud (Raf Bulutu) başkentte bir koltuğun bir evden başka bir eve havada uçarak girmesine neden oldu. İşte o anlar… #ankara #fırtına pic.twitter.com/DtMOZ3FIUO

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