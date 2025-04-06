Ankara'da sıcaklık -2 dereceye kadar düşecek

Ankara’da hafta başından itibaren sıcaklıkların hissedilir derecede düşmesi bekleniyor.

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Valilik, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) tahminleri doğrultusunda Ankaralıları kar yağışı, buzlanma ve gece sıcaklıklarında ani düşüşe bağlı zirai dona karşı uyardı.

Başkentte havanın mevsim normallerinin 5-10 derece altına inmesi öngörülüyor.

Sıcaklığın 7-12 Nisan arasında -2 dereceye kadar düşmesi ve soğukla birlikte yüksek kesimler başta olmak üzere il genelinde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.

MGM’nin önümüzdeki beş günde Ankara için hava tahmini şöyle:

Görsel: MGM