Ankara'da sıcaklık -2 dereceye kadar düşecek

Ankara’da hafta başından itibaren sıcaklıkların hissedilir derecede düşmesi bekleniyor.
Valilik, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) tahminleri doğrultusunda Ankaralıları kar yağışı, buzlanma ve gece sıcaklıklarında ani düşüşe bağlı zirai dona karşı uyardı.
Başkentte havanın mevsim normallerinin 5-10 derece altına inmesi öngörülüyor.
Sıcaklığın 7-12 Nisan arasında -2 dereceye kadar düşmesi ve soğukla birlikte yüksek kesimler başta olmak üzere il genelinde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.
MGM’nin önümüzdeki beş günde Ankara için hava tahmini şöyle:
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Ankara Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi verilerine göre;— T.C. Ankara Valiliği (@AnkaraValiligi) April 6, 2025
Ankara genelinde hava sıcaklıklarının hissedilir derecede azalarak, mevsim normalleri altına inmesi bekleniyor❗️ pic.twitter.com/GPk62u2GI5