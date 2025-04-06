Meteoroloji uyardı: Haftaya kar geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), gelecek hafta yurt genelinde sağanak yağış, kuzey kesimlerdeyse kar bekliyor.

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TRT Haber’in MGM’den aktardığına göre Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz ile Güneydoğu Anadolu’nun kuzey ve batısında gök gürültülü sağanak görülecek.

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunun yüksek kesimlerindeyse karla karışık yağmur ve kar yağışı etkili olacak.

Pazartesi, Marmara ile kuzey ve iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

Mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklar da pazartesi kuzeybatı kesimlerden başlayarak azalacak ve mevsim normallerinin altına düşecek.

Yarın özellikle Trakya, Çanakkale çevreleri, Antalya’nın doğusu ve Orta Toroslar mevkiinde yerel kuvvetli yağış bekleniyor.

Yağışlar nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması isteniyor.

Salıysa Kastamonu, Karabük ve Bolu’da aralıklarla kar yağışı görülecek.