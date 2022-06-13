Ankara’da sel: Ölü sayısı dörde yükseldi

Ankara’daki sağanak sonucu sel nedeniyle ölenlerin sayısı dörde yükseldi.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) açıklamasında, şunlar dendi: “Yaklaşık 350 personelin katılımıyla iki gündür devam eden arama çalışmaları sonucunda, Ankara Altındağ ilçesinde sel sularına kapılan bir vatandaşımızın cansız bedenine ulaşılmıştır. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz.”

Ankara’daki sel nedeniyle CHP Mamak Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı İlkay Yiğit (27), Mustafa Demirel (67) ve Muhammet Şahin (21) yaşamını yitirmişti.