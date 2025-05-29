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Yaramazlara biraz batar!

Ankara'da kaçak elektronik sigara operasyonu: İki kişi gözaltında

Ankara’da piyasa değeri yaklaşık 3 milyon lira olan 3 bin 70 kaçak elektronik sigaraya el kondu, iki şüpheli gözaltına alındı.

Fotoğraf: AA

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Mardin ve Adana’dan Ankara’ya kaçak elektronik sigara getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti.


Ekipler yaklaşık bir ay süren teknik ve fiziki takibin ardından plakası belirlenen iki aracı Gölbaşı ve Çankaya ilçelerinde durdurdu.

Araçların stop lambalarının arkasına saklanmış, piyasa değeri yaklaşık 3 milyon lira olan 3 bin 70 kaçak elektronik sigara bulundu.

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