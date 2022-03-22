Ankara’da ‘FETÖ’ soruşturmalarında 147 gözaltı kararı

Ankara merkezli iki ‘FETÖ’ soruşturmasında 147 kişiye gözaltı kararı çıkarıldı.

Örgütün Jandarma Genel Komutanlığı’ndaki yapılanmasına dair soruşturmada ‘mahrem imam’ 132 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Bu kişilerden ikisinin kamu çalışanı, 74’ünün ihraç edilen memur, 56’sının da özel sektör çalışanı olduğu ifade edildi.

Polis, 50 kentte şüphelileri gözaltına almak için harekete geçti.

‘FETÖ’nün sağlık yapılanmasına dair başlatılan bir diğer soruşturmadaysa dördü aktif görevde olmak üzere 15 kişi hakkında gözaltı kararı çıktı.