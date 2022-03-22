Diken

Yaramazlara biraz batar!

Ankara’da ‘FETÖ’ soruşturmalarında 147 gözaltı kararı


Ankara merkezli iki ‘FETÖ’ soruşturmasında 147 kişiye gözaltı kararı çıkarıldı.

Örgütün Jandarma Genel Komutanlığı’ndaki yapılanmasına dair soruşturmada ‘mahrem imam’ 132 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.


Bu kişilerden ikisinin kamu çalışanı, 74’ünün ihraç edilen memur, 56’sının da özel sektör çalışanı olduğu ifade edildi.

Polis, 50 kentte şüphelileri gözaltına almak için harekete geçti.

‘FETÖ’nün sağlık yapılanmasına dair başlatılan bir diğer soruşturmadaysa dördü aktif görevde olmak üzere 15 kişi hakkında gözaltı kararı çıktı.

SON HABERLER

İlkbahar ekinoksu ve yeni astroloji yılı

21 Aralık 2021 kış gündönümünden beri ışık arttı arttı, genleyip genişledi ve bugün gecenin karanlığıyla günün aydınlığı eş ve elele noktaya geldi. İşte sıfır noktası bu. Gece ve gündüzün eşitliği.

‘Montrö bildirisi’ni imzalayan amiraller: Herkes aynı noktaya geldi

Kamuoyunda ‘amirallerin Montrö bildirisi’ olarak bilinen açıklamada imzası bulunan 103 emekli amiral hakkında açılan davada, sanıklar Abdullah Akgül, Abdullah Can Erenoğlu, Ahmet Şenol, Atilla Kezek ve Emin Sami Örgüç savunma yaptı. Montrö’nün önemine vurgu yapan isimler Ukrayna’da yaşananların haklı olduklarını gözler önüne serdiğini ve hükümete karşı bir kalkışma niyetlerinin olmadığını vurguladı.