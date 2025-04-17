Ankara'da 5 bine yakın polisle 'torbacılar'a baskın: Gözaltı sayısı 602'ye çıktı

Ankara’da 4 bin 768 polisle 626 adrese yapılan baskınlarda 602 ‘torbacı’ gözaltına alındı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya. Fotoğraf: AA

Ankara Emniyet Müdürlüğü’nün polislerin izinlerini 17-21 Nisan tarihlerinde iptal edip 12-12 çalışma düzenine geçmesinin ardından sosyal medyada ve bazı mecralarda ‘yeni bir operasyon’a girişileceği öne sürülüyordu. Valilik, iddiayı yalanlamış, değişikliğin rutin uygulama olduğunu duyurmuştu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sabah saatlerinde ‘Narkokapan’ operasyonununda 525 ‘torbacı’nın gözaltına alındığını açıklamış, operasyona polislerin yanısıra 1461 ekip, 40 özel eğitimli dedektör köpek ve dört İHA’nın da katıldığını bildirmişti.

Yerlikaya, X hesabından son paylaşımında 77 kişinin daha gözaltına alındığını ve operasyonun sürdüğünü duyurdu:

“Bugün NARKOKAPAN-ANKARA operasyonumuzla 626 farklı adrese, eşzamanlı olarak düzenlediğimiz baskınlarlarda yakalanan şüpheli sayısı 602’ye yükseldi. Operasyonumuz hala devam ediyor.”