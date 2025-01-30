Ankara'da 300 markette et fiyatları ramazan sonuna kadar sabitlendi

Ankara’da Et ve Süt Kurumu (ESK) ürünlerinin satıldığı mağazalarda ramazan sonuna kadar et fiyatları sabitlendi.

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Ankara Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Perakendeciler Derneği (PERDER) Başkanı Ramazan Gülhan, ESK’den alınan etlerin PERDER üyesi marketlerde satıldığını belirterek şöyle konuştu:

“Bu etlerin satıldığı İstanbul ve Ankara’daki mağazalarımızda ramazan ayının son gününe kadar et fiyatlarına zam yapmama kararı aldık.

Şu anda ESK’den temin edilen dana kuşbaşının kilogramını 399 liradan veriyoruz, dana kıymayı 379 liraya satıyoruz.

Ramazan sonunda kadar fiyatlar değişmeyecek. Bu fiyatlar, Türkiye’de satılan ESK dışındaki etlerin 100-150 lira altı. Bu şekilde bütün hazırlığımızı yaptık.”

Yaklaşık 300 markette ESK etleri satılıyor

Ramazanda tüketimin artması nedeniyle ESK’dan daha fazla et tedariki yapacaklarını belirten Gülhan, Ankara’da yaklaşık 300 markette ESK’nın etlerinin satıldığını aktardı.

Yaklaşık üç yıldır ESK’dan alınan etleri sattıklarını hatırlatan Gülhan, şöyle devam etti:

“Ülkede karkas et piyasasını bazı kesimler belirliyordu. Bunlar fiyatlarla istedikleri gibi oynuyorlardı ve çok düzensiz fiyatlar ortaya çıkıyordu.

Bakanlık bu organizasyona başladığından beri et fiyatlarıyla oynayamıyorlar.

Halkımız şunu çok iyi bilsin ki bu etler İslami usullere göre kesiliyor. Etler tamamen kontrollü şekilde raflara geliyor. Bu uygulama, Ankara ve İstanbul’da yapılıyor ama ülkedeki et fiyatlarını dengeliyor.”