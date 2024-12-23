Ankara Sanayi Odası: Uygun faizli kredi bekliyoruz

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç, yeni yılda başta KOBİ’ler olmak üzere reel kesime yönelik uygun faizli kredi beklediklerini belirtti.
Ardıç, Ankara sanayisindeki gelişmeleri değerlendirdi ve 2025’teki hedefleri anlattı.
Başkentin 11 ayda 12,5 milyar dolarlık (yaklaşık 440 milyar 252 milyon lira) ihracat hacmine ulaştığını belirten Ardıç şöyle konuştu: “Ankara, liman şehri İzmir’i geride bırakarak 4’üncü sıraya yükseldi. Tüm zorluklara rağmen bu başarıya imza atan sanayicilerimizi gönülden tebrik ediyorum.”
Ardıç konuşmasına şöyle devam etti:
* Yeni yıl ülkemizin makro istikrara yelken açacağı bir dönemin başlangıcı olacak. Bu anlamda kritik bir yıl olarak değerlendiriyorum.
* Yeni yılın ilk yarısının da zor geçeceğini ancak yılın ikinci yarısıyla birlikte ekonomik dengelenme sürecinin başlayacağını umut ediyorum. Ekonomi yönetimimize güvenimizin tam olduğunu da özellikle vurgulamak istiyorum.
* Gelecek yıl öncelikle sanayimizin üretim, istihdam ve ihracat potansiyelinin sürdürülebilirliği açısından likiditeye ulaşma yönünde yaşadığı sorunların çözümüne yönelik adımların atılmasını bekliyoruz.
* Başta KOBİ’lerimiz olmak üzere reel kesime yönelik uygun faizli kredi mekanizmalarının devreye girmesi öncelikli beklentilerimiz arasında.
* 2025’in üretim, istihdam ve yüksek teknolojili ihracatımızı artıracağımız, dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girme hedefimize daha da yaklaşacağımız bir yıl olmasını diliyorum.