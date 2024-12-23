Ankara Sanayi Odası: Uygun faizli kredi bekliyoruz

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç, yeni yılda başta KOBİ’ler olmak üzere reel kesime yönelik uygun faizli kredi beklediklerini belirtti.

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Ardıç, Ankara sanayisindeki gelişmeleri değerlendirdi ve 2025’teki hedefleri anlattı.

Başkentin 11 ayda 12,5 milyar dolarlık (yaklaşık 440 milyar 252 milyon lira) ihracat hacmine ulaştığını belirten Ardıç şöyle konuştu: “Ankara, liman şehri İzmir’i geride bırakarak 4’üncü sıraya yükseldi. Tüm zorluklara rağmen bu başarıya imza atan sanayicilerimizi gönülden tebrik ediyorum.”

Ardıç konuşmasına şöyle devam etti:

* Yeni yıl ülkemizin makro istikrara yelken açacağı bir dönemin başlangıcı olacak. Bu anlamda kritik bir yıl olarak değerlendiriyorum.

* Yeni yılın ilk yarısının da zor geçeceğini ancak yılın ikinci yarısıyla birlikte ekonomik dengelenme sürecinin başlayacağını umut ediyorum. Ekonomi yönetimimize güvenimizin tam olduğunu da özellikle vurgulamak istiyorum.

* Gelecek yıl öncelikle sanayimizin üretim, istihdam ve ihracat potansiyelinin sürdürülebilirliği açısından likiditeye ulaşma yönünde yaşadığı sorunların çözümüne yönelik adımların atılmasını bekliyoruz.

* Başta KOBİ’lerimiz olmak üzere reel kesime yönelik uygun faizli kredi mekanizmalarının devreye girmesi öncelikli beklentilerimiz arasında.

* 2025’in üretim, istihdam ve yüksek teknolojili ihracatımızı artıracağımız, dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girme hedefimize daha da yaklaşacağımız bir yıl olmasını diliyorum.