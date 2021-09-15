Ankara için kuvvetli yağış uyarısı

Ankara Valiliği yarın gece saatlerine kadar aralıklarla etkili olması beklenen kuvvetli yağışlarla ilgili uyardı.
Valilik açıklamasında son meteorolojik değerlendirmelere göre bugün öğle saatlerinden sonra etkisini artırması beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklindeki yağışların, Şereflikoçhisar, Evren ve çevrelerinde kuvvetli olmasının beklendiği kaydedildi.
Vatandaşlar kuvvetli yağışların oluşturabileceği sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması konusunda uyarıldı.