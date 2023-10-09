Ankara Film Festivali Onur Ödülleri açıklandı

Ankara Film Festivali’nin bu yılki onur ödülleri Nur Sürer, Cahit Berkay, Mustafa Ayaz, Merve Dizdar ve Burak Çevik’e verilecek.

Nur Sürer, Cahit Berkay, Merve Dizdar, Burak Çevik, Mustafa Ayaz (soldan sağa).

Dünya Kitle İletişimi Araştırma Vakfı tarafından bu yıl 2-10 Kasım tarihlerinde düzenlenecek 34’üncü Ankara Film Festivali’nin açılış töreninde farklı alanlarda onur ödülleri sahiplerine takdim edilecek.

‘Aziz Nesin Emek Ödülü’ oyuncu Nur Sürer’e, ‘Sanat Çınarı Ödülü’ ressam ve akademisyen Mustafa Ayaz’a, ‘Kitle İletişim Ödülü’ ise müzisyen Cahit Berkay’a sunulacak.

Alanındaki çalışmalarıyla farklılık yaratan, kendi inandığı yolda ilerleyen ve üreten isimlere verilen ‘Vakıf Özel Ödülü’ ise Cannes’da ‘Kuru Otlar Üstüne’ filmindeki performansıyla en iyi kadın oyuncu ödülüne layık görülen Merve Dizdar ve yapımcı, yazar ve yönetmen Burak Çevik’e verilecek.