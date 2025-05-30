Ankara-Diyarbakır uçağında 'bomba' sohbeti: Üç kişi 'yasaklı yolcu' listesine alındı

AJet’in Ankara-Diyarbakır seferini yapan uçakta, ‘bomba’ sohbeti yaptıkları için gözaltına alınan üç kişi ‘yasaklı yolcu’ listesine alındı.

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Ankara-Esenboğa Havalimanı’ndan saat 08:00’de Diyarbakır’a gitmeye hazırlanan uçakta kalkış öncesi üç yolcu aralarındaki konuşmada ‘bomba’ kelimesini kullandı.

Durumun haber verilmesi üzerine pilot, güvenlik protokollerini devreye sokarak uçağa polis çağırdı.

Uçaktan indirilen üç yolcu, gözaltına alındı.

Polis uçakta ve yolcu bagajlarında detaylı arama yaptı.

Aramanın tamamlanmasının ardından AJet’in VF6810 sefer sayılı Ankara-Diyarbakır uçuşu, gecikmeli gerçekleştirildi.

Gözaltına alınan üç kişiyse ifadeleri alındıktan sonra idari para cezası uygulanarak serbest bırakıldı.

Ayrıca AJet, şikayetçi olduğu bu kişileri bir yıl süreyle yasaklı yolcu listesine aldı.