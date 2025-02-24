American Airlines uçağına Hazar Denizi üzerindeyken bomba ihbarı: Roma'ya indi

American Airlines’ın New York-Yeni Delhi seferini yapan uçağı, bomba ihbarı nedeniyle İtalya’nın başkenti Roma’ya indi. Uçaktan bomba çıkmadı.

Fotoğraflar: AA

İtalyan ANSA ajansının haberine göre ABD’nin New York kentinden kalkan ve Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’ye uçan Boeing 787-9 model uçağı, Hazar Denizi üzerindeyken bomba ihbarı nedeniyle acil durum sinyali verdi ve yönünü Roma’ya çevirdi.

199 yolcu ve 15 mürettebatın olduğu uçak dün akşam Roma’da Leonardo Da Vinci Havalimanı’na indi. İnmeden önce İtalyan Hava Kuvvetleri’nden iki muharip uçak yolcu uçağına eşlik etti.

Uçak havalimanına indikten sonra güvenli alana park edildi. Tüm yolcularla mürettebatın tahliyesinden sonra bomba imha uzmanlarından oluşan İtalyan güvenlik güçleri, uzman köpeklerle bomba aradı.

Uçağın içinde, kargo bölümüyle bagajlardaki aramalarda herhangi bir patlayıcıya rastlanmadı ve acil durum sona erdi.

Olayla ilgili çıkan diğer haberlerde, uçağın Hazar Denizi üzerindeyken bomba ihbarı gibi acil durum uyarısı verip iki buçuk saat uzaklıktaki Roma’ya inmesinin ‘ilginç’ olduğu belirtilirken durumun o kadar da ‘acil’ olmadığı yorumu yapıldı.