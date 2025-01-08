Londra’nın merkezindeki Regent Caddesi, bomba tehdidi nedeniyle tahliye edildi

İngiltere’nin başkenti Londra’daki Regent Caddesi, bomba tehdidi nedeniyle tahliye edildi.

Fotoğraf: X

Westminster Polis Departmanı’nın X’ten açıklamasında “Regent Caddesi ve New Burlington Caddesi çevresinde, memurlar şüpheli bir aracı incelerken yol kapatmaları uygulanmaktadır. Önlem olarak birkaç kontrollü patlama gerçekleştirilmiştir” denildi.

Sosyal medyadaki görüntülerde Regent Caddesi yakınlarında polis, ambulans ve itfaiye araçları dahil acil durum ekiplerinin bulunduğu görüldü.

Polis kordonu oluşturularak yayaların geçişi engellenirken, bomba tehdidi nedeniyle ünlü alışveriş caddesindeki birçok bina da boşaltıldı.

Yetkililer, bölgedeki incelemelerin devam ettiğini ve halkın güvenliği için gerekli önlemlerin alındığını bildirdi.