Ankara dahil 10 ile sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 10 ilde sağanak yağış bekliyor.
Gök gürültülü sağanak beklenen iller:
- Adana
- Ankara
- Kırıkkale
- Kırşehir
- Çankırı
- Bolu
- Kastamonu
- Samsun
- Kars
- Van
Yaramazlara biraz batar!
ABD Savunma Bakanlığı, (Pentagon) ordu yapısını sadeleştirmek ve operasyonel verimliliği artırmak amacıyla general ve amiral sayısını yüzde 20 azaltacağını duyurdu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 10 ilde sağanak yağış bekliyor.
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