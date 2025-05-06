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Yaramazlara biraz batar!

Ankara dahil 10 ile sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 10 ilde sağanak yağış bekliyor.

Fotoğraf: AA

Gök gürültülü sağanak beklenen iller:

  • Adana
  • Ankara
  • Kırıkkale
  • Kırşehir
  • Çankırı
  • Bolu
  • Kastamonu
  • Samsun
  • Kars
  • Van

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