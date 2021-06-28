Ankara Barosu ‘müzik yasağı’nın iptali için dava açtı

Ankara Barosu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın duyurduğu ‘müzik yasağı’ düzenlemesinin iptali istemiyle dava açıldığını duyurdu.

Geçen hafta başındaki kabine toplantısı sonrası ‘kademeli normalleşme’de bir sonraki aşamada uygulanacak tedbirleri açıkladığı sırada Erdoğan, “Müzikle ilgili kısıtlamaları akşam 12’ye çekiyoruz. Kusura bakmayın, gece kimsenin kimseyi rahatsız etme hakkı yoktur” demişti.

‘Müzik yasağı‘ açıklamasına tepki yağarken ‘#kusurabakıyoruz‘ etiketi gündemde birinci sıraya oturmuştu. Söz konusu yasak, sosyal medya kullanıcılarınca ‘ideolojik’ olmakla eleştirilirken ‘pandemiyle alakası’ sorgulanmıştı.

Dün İçişleri Bakanlığı’nca yayınlanan ve 1 Temmuz’dan itibaren geçerli olacak genelge de müzik yasağına yer verildi. Genelgede “Konaklama tesislerinde saat 22.00’de, diğer yerlerde ise saat 21.00’de sona eren müzik yayınları (canlı icra edilenler de dahil), bu konuda yeni bir karar alınıncaya kadar 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren saat 24.00’e kadar yapılabilecektir” ifadelerine yer verildi.

Ankara Barosu yönetimi saat 24:00’ten sonra müzik yasağı getiren düzenlemeye karşı açtığı davayı şu açıklamayla duyurdu: “Sanatın ve sanatçının korunması Anayasamızın 64. maddesi uyarınca devletin yükümlülüğündedir. Genelgeler ile Anayasa’ya aykırı düzenleme yapılamayacağı gibi anılan düzenlemenin halk sağlığını korumak ile ilişkilendirilmesi de mümkün değildir.

Müziği, sahneyi, konseri, sanatı yasaklayarak yaşam tarzına müdahale içeren bir anlayışı ortaya koyan İçişleri Bakanlığı’nın saat 24:00’den sonra müzik yasağı getiren 27.06.2021 tarihli ‘Kademeli Normalleşme Tedbirleri Genelgesi‘nin ilgili maddelerinin Anayasa’ya aykırı olması nedeniyle yürütmesinin durdurulması ve iptali talebiyle Danıştay’da dava açılmıştır.”