Angelina Jolie Pakistan’dan dünyaya seslendi: Daha fazlasını yapın

Birleşmiş Milletler (BM) İyi Niyet Elçisi olan ABD’li oyuncu Angelina Jolie, sel felaketinden etkilenen Pakistan halkı için uluslararası topluma daha fazlasını yapmaları yönünde çağrı yaptı.

Fotoğraflar: AA

AA’nın aktardığına göre 20 Eylül’de, sel felaketinden etkilenen halka yardım amacıyla Pakistan’a giden Jolie, başkent İslamabad’daki ‘Selle Mücadele ve Koordinasyon Ulusal Merkezi’nde (NFRCC) yetkililerle görüştü.

Jolie, daha önce böyle bir afet görmediğini belirterek, çevreye az zarar veren ülkelerin doğal afet ve ölümlerin en ağırını yaşadığını söyledi.

İnsani ihtiyaçların önemine dikkatini çeken Jolie, sel felaketinden etkilenen Pakistan halkı için uluslararası topluma daha fazlasını yapması için çağrıda bulundu.

Pakistan’da 14 Haziran’dan bu yana muson yağmurlarının yol açtığı sel felaketleri sebebiyle bin 500’ün üzerinde kişi ölmüş, 33 milyondan fazla kişi etkilenmişti.