Amerikalıların ‘soccer’ derdi, dünyayı gerdi

Dünya Kupası’ndan elenen Amerika Birleşik Devletleri (ABD) dünyada hemen hemen her dilde ‘ayak oyunu’ anlamına gelen ‘futbol’ ya da ‘football’a ‘soccer’ deme ısrarı sosyal medyada gündem oldu.

ABD Başkanı Joe Biden bile bunun için düzenlenen kampanyada oynadı.

Biden futbola ‘soccer’ demekte ısrarlı. (Twitter)

Gruplardan ikinci olarak çıkan ABD milli takımı dün akşam son 16 maçında Hollanda’ya 3-1 mağlup oldu ve Dünya Kupası’na veda etti. Maçtan iki saat önce Joe Biden’ın hesabından yayınlanan videoyla, futbol’a ‘soccer’ denmesi için kampanya başlatıldı.

ABD milli takım oyuncalarından Tyler Adams’ın da oynadığı videoda başrol Biden’dı. Biden videoda Adams’tan gelen toplu eline alarak, “Buna ‘soccer’ denir. Haydi ABD” dedi.

Gelen yorumlardaysa Biden’a bunun bir ‘ayak topu’ yani ‘foot (ayak) Ball (top)’ olduğu için buna ‘futbol (football)’ denmesi gerektiği yazıldı.