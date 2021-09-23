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Yaramazlara biraz batar!

‘Ameliyat’ gerekçesiyle isim değişikliği talebinin reddi, ‘hak ihlali’ sayıldı

Anayasa Mahkemesi (AYM) ‘cinsiyet değişikliği ameliyatı’ olmadığı gerekçesiyle isim değişikliği talebi reddedilen trans birey için hak ihlali kararı verdi.

Fotoğraf: anayasa.gov.tr

Milliyet’ten Hande Atılgan’ın haberine göre H.K. adlı trans bireyin, sosyal yaşantısını bu şekilde sürdürdüğünü beyan ederek, isminin bir kadın ismi olan ‘D.’ ile değiştirilmesi istemiyle açtığı davaların, ‘cinsiyet değişikliği ameliyatı olmadığı’ gerekçesiyle reddedilmesi, ‘özel hayata saygı hakkının ihlali’ sayıldı.


AYM kararında, cinsiyet değişikliği ameliyatı sonrasındaki işlemleri düzenleyen maddenin, isim değişikliği talebinin reddine gerekçe kabul edilemeyeceği ifade edildi.

Kararda şu ifadelere yer verildi: “Kişinin varlığının ve kimliğinin ayrılmaz parçasını oluşturan özel hayatı, ailesi ve çevresi ile ilişkilerinde önemli bir araç olan ismin değiştirilmesi talebi hakkında konuyu düzenleyen normların başvuruya konu olayda derece mahkemelerince Anayasa’ya uygun biçimde yorumlanarak uygulanmadığı anlaşılmaktadır.”

Ayrıca kamu düzenini bozmadığı sürece kişinin ismini değiştirmesine imkan tanımasının devletin pozitif yükümlülüğü olduğuna dikkat çekildi.

AYM ihlal sonuçlarının ortadan kaldırılması için yeniden yargılama yapılmak üzere kararın Ankara 12’nci Asliye Hukuk Mahkemesi’ne gönderilmesine hükmetti. 

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