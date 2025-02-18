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Yaramazlara biraz batar!

Ambulansın önünü kesen şüpheliler hakkında bir yıldan üç yıla kadar hapis istemi

Kadıköy’de ambulansın önünü keserek içindeki hastayı kontrol eden iki motosikletli hakkında birer yıldan üçer yıla kadar hapis istendi.

Fotoğraf: AA (temsili)

Ambulans şoförü Y.Ç, Göztepe Şehir Hastanesi’nden hasta almış, Maltepe Altıntepe Mahallesi’ne bırakmak için yola çıkmıştı. Y.Ç, D100 karayolunda Bostancı yan yolda motosikletli Mustafa Tahtacı ile arkasında oturan Emirhan Baydaroğlu’nun ambulansın önünü kestiğini iddia etmişti.


Anadolu başsavcılığının hazırladığı iddianamede ambulans şoförü Y.Ç’nin araçta hasta olduğunu söylemesine rağmen şüphelilerin yol vermeyip “Bakacağız o zaman, hastan mı var göreceğiz” dedikleri, Y.Ç’nin de kapıyı açarak hastayı göstermek zorunda kaldığı ileri sürüldü.

Fotoğraf: Sağlık Bakanlığı

Şüphelilerin suçlamayı kabul etmedikleri belirtilen iddianamede şahıslar hakkında ‘kara ulaşım araçlarını kaçırma veya alıkoyma’ suçundan birer yıldan üçer yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

İddianame, asliye ceza mahkemesince kabul edildi.

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