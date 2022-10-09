Amber Heard, ‘keskin nişancı’ olarak villa kiralamış

Eski eşi Johnny Depp’le sancılı bir dava sürecini geride bırakan ABD’li oyuncu Amber Heard’ün (36) gözlerden uzak bir tatil yapmak için takma adla ev kiraladığı ortaya çıktı.

Heard Mallorca sokaklarında görüntülendi. Fotoğraf: Twitter

ABD’li oyuncu Depp, şiddete uğradığını ifade ettiği bir yazı kaleme alan eski eşi Heard’e, iftiraya uğradığını gerekçe göstererek 50 milyon dolarlık dava açmıştı. Heard de ona 100 milyon dolarlık karşı dava açmıştı. Mahkeme Depp’e 10 milyon dolarla birlikte artı 5 milyon dolar cezai tazminat ödenmesine karar vermişti. Hakim, cezai tazminatı 350 bin dolara indirmişti. Jüri, Depp’in de suçlamalarına karşı verdiği mücadelede Heard’e ‘iftira attığına’ hükmetmişti. Bunun için Heard’e 2 milyon dolar tazminat ödenmesine karar vermişti. İkilinin dava süreci filme konu oldu.

El Mundo gazetesinin haberine göre İspanya’da, Mallorca’da tatil yapmak için villa kiralayan Heard’ün kullandığı takma isim ‘vahşi Batı’nın kadın karakterlerinden birine ait. 19’uncu yüzyılda yaşayan keskin nişancı ‘Martha Jane Cannary’nin -nam-ı diğer Calamity Jane- adıyla villayı kiralamış.

Heard’ün HBO kanalı tarafından belgeseli yapılan Cannary’nin adıyla Mallorca Adası’nda Costix’te tuttuğu ev, yolsuzluk nedeniyle yedi yıl hapis yattıktan sonra 2020’de tahliye edilen yerel siyasetçi Maria Antonia Munar’a ait.

Ada sakinleri ünlü oyuncuyu bir süre sonra tanımış ancak huzurlu bir tatil yapabilmesi için onu ‘rahat bırakmış.’

Gazeteye konuşan Miguel, ”Onu hepimiz aramızdan biri gibi görüyoruz ve ona göre davranıyoruz” derken başka isimler Meksika aksanıyla İspanyolca konuşan Heard’ün tüm anneler gibi kızı Oonagh’ı oyun parkına götürdüğünü söyledi.

465 metrekarelik villanın bu sezon başında 2,7 milyon dolara piyasaya çıktığı belirtilirken Heard’ün ne kadar kira ödediği bilgisi paylaşılmadı.