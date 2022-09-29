Depp ve Heard davasını konu alan filmden ilk fragman yayımlandı

Oyuncu Johnny Depp ve eski karısı Amber Heard’ün hukuk mücadelesinin anlatıldığı filmden ilk tanıtım paylaşıldı.

Depp, şiddete uğradığını ifade ettiği bir yazı kaleme alan Heard’e, iftiraya uğradığını gerekçe göstererek 50 milyon dolarlık dava açmıştı. Heard de ona 100 milyon dolarlık karşı dava açmıştı. Haziran ayında sonuçlanan mahkeme Depp’in 10 milyon dolar tazminat, artı 5 milyon dolar cezai tazminat ödenmesine karar vermişti. Hakim, cezai tazminatı 350 bin dolara indirmişti. Jüri, Depp’in suçlamalarına karşı verdiği mücadelede Heard’ün ‘iftira attığına’ da hükmetmişti. Bunun için Heard’e 2 milyon dolar tazminat ödenmesine karar vermişti.

Dünya basınının büyük ilgi gösterdiği davanın filmi çekildi. Başrollerini Mark Hapka ve Megan Davis’in paylaştığı film ‘Hot Take: The Depp/Heard Trial’ Fox’un dijital platformu Tubi’de 30 Eylül’de (yarın) yayınlanacak.