Diken

Yaramazlara biraz batar!

'Ambargolu hakemler' iddiasına MHK'dan yalanlama

Merkez Hakem Kurulu (MHK), bazı hakemlerin bir kulüp tarafından ambargolu olduğuna ilişkin iddiayı yalanladı.

Fotoğraf: AA

343 Digital YouTube kanalında konuşan Gazeteci Şansal Büyüka, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) VAR’dan sorumlu MHK Başkan Vekili Tolga Özkalfa’nın ilişkin “12 tane VAR hakeminin altısı bir kulüp tarafından ambargolu diye duydum. Duyduklarımın yanlış olma şansı yok” demişti.


MHK’dan iddiaya dair açıklama geldi. Açıklamada şunlar kaydedildi:

“Bir YouTube kanalında yer verilen ‘Kulüplerden ambargolu hakemler varmış, disiplin soruşturması açılan hakemler varmış, TFF’nin güçlü üyeleri hakem yönetimleri ile ilgili kulüpçülük yapıyormuş’ gibi ifadelerin gerçekle ilgisi yoktur.

Disiplin sevkleri, disiplin talimatlarına aykırı olan durumlarla ilgili yapılır. Hakem ve VAR hakemi performanslarıyla ilgili iyileştirme, geliştirme, eğitim ve gerekirse yaptırım (örneğin belirli bir süre maç verilmemesi) uygulamaları yapılır.

Bu bağlamda kamuoyunu yanıltmaya yönelik dedikodulara itibar edilmemesini rica eder, kişi haklarına yönelik iftira içeren söylemlere yönelik hukuki haklarımızı saklı tuttuğumuzu kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız.”

VAR’dan sorumlu Merkez Hakem Kurulu başkan vekili istifa etti

SON HABERLER

İmamoğlu: Acınacak haldesiniz

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, ailesine hakaret edenlere ve onlar hakkında işlem yapmayan devlet birimlerine seslendi: “Acınacak haldesiniz.”

Boykot havlu attırdı: DBL tüm projelerden çekildi

Boykotun hedefindeki organizasyon şirketi DBL Entertainment tüm projelerden çekildiğini duyurdu: ”Türkiye’nin ihtiyacı olan barış ve huzur ikliminde yeniden görüşmek üzere…” Dolmabahçe A.Ş. bünyesindeki şirketin sahibi Abdülkadir Özkan, protestoculara yönelik kullandığı ‘vatan hainliği’ ifadesinin ‘bağlamından koparıldığını’ söyleyerek tüm projelerden çekildiklerini duyurdu: ”Değerli ekip arkadaşlarımı ve yürüttüğümüz projeleri olumsuz etkilememesi adına DBL Entertainment olarak projelerin tamamından çekiliyoruz. Türkiye’nin […]