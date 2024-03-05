'Ambargolu hakemler' iddiasına MHK'dan yalanlama

Merkez Hakem Kurulu (MHK), bazı hakemlerin bir kulüp tarafından ambargolu olduğuna ilişkin iddiayı yalanladı.

Fotoğraf: AA

343 Digital YouTube kanalında konuşan Gazeteci Şansal Büyüka, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) VAR’dan sorumlu MHK Başkan Vekili Tolga Özkalfa’nın ilişkin “12 tane VAR hakeminin altısı bir kulüp tarafından ambargolu diye duydum. Duyduklarımın yanlış olma şansı yok” demişti.

MHK’dan iddiaya dair açıklama geldi. Açıklamada şunlar kaydedildi:

“Bir YouTube kanalında yer verilen ‘Kulüplerden ambargolu hakemler varmış, disiplin soruşturması açılan hakemler varmış, TFF’nin güçlü üyeleri hakem yönetimleri ile ilgili kulüpçülük yapıyormuş’ gibi ifadelerin gerçekle ilgisi yoktur.

Disiplin sevkleri, disiplin talimatlarına aykırı olan durumlarla ilgili yapılır. Hakem ve VAR hakemi performanslarıyla ilgili iyileştirme, geliştirme, eğitim ve gerekirse yaptırım (örneğin belirli bir süre maç verilmemesi) uygulamaları yapılır.

Bu bağlamda kamuoyunu yanıltmaya yönelik dedikodulara itibar edilmemesini rica eder, kişi haklarına yönelik iftira içeren söylemlere yönelik hukuki haklarımızı saklı tuttuğumuzu kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız.”